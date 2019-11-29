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السيستاني يحذر من حرب أهلية

السيستاني يحذر من حرب أهلية

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في خطبة الجمعة، البرلمان العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة إثر موجة احتجاجات مطلبية تضرب البلاد منذ شهرين دون مبالاة من الطبقة السياسية، محذرا من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق، والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

كما حث المحتجين العراقيين على الحفاظ على السلمية ورفض كافة أشكال العنف ، محذراً من انزلاق العراق إلى الحرب الأهلية أو العودة إلى الاستبداد. و قال إن التسويف والمماطلة سيكلفان العراق ثمنا باهظا ويجهضان الإصلاحات.

وتأتي خطبة السيستاني بعد يوم دامي في العراق ، إذ فيما تضاربت الأنباء حول حصيلة قتلى احتجاجات ، امس الخميس ، إلا أن معظم الانباء أكدت أنه كان اليوم الأعنف والأكثر دموية في العراق منذ انطلاق الانتفاضة في الأول من أكتوبر/تشرين الاول الماضي .

فقد شهدت محافظات الجنوب على وجه الخصوص ، يومأ دامياً حيث قتل 34 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، وفق ما أعلنت مصادر امنية وطبية وشهود عيان .

وكان المرجع السيستاني قد أكد في خطبة سابقة، بأن البلد “لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.

إلى ذلك، شدد المرجع الشيعي الأعلى على ضرورة إسراع البرلمان بإقرار الإصلاحات للتوصل إلى انتخابات تعكس إرادة الشعب.

يذكر أن السيستاني نادرا ما يتحدث في الشؤون السياسية بشكل مباشر، لكن تأثيره هائل على الرأي العام لاسيما في جنوب العراق حيث يتركز الشيعة. إلا أنه عمد خلال خطب الجمعة على مدار الأسابيع الماضية إلى التأكيد على وقوفه إلى جانب مطالب المحتجين، داعياً إلى عدم استخدام العنف.

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