اليوم.. العراق يواجه الامارات لحسم صدارة المجموعة في كأس الخليج

يواجه المنتخب الوطني العراقي، اليوم الجمعة، نظيره الاماراتي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وكان مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، قد اقر بصعوبة مباراة اسود الرافدين اليوم امام الامارات، مبيناً انه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين.

ويتواجه المنتخبان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج “خليجي 24” والمقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت أربيل من مساء اليوم الجمعة.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “اريد ان امنح الفرصة لكل اللاعبين لان البطولة أفضل مناسبة لذلك لإظهار امكانياتهم وانا واثق منه جميعاً”.

وأضاف “مباراة الامارات ستكون صعبة وانا أحب اللعب بواقعية وبعد تمرين اليوم سنرى من هو اللاعب الجاهز لمباراة الامارات لاختيار التشكيلة المناسبة”.

من جانبه اكد مدافع المنتخب الوطني، احمد إبراهيم، ان اللاعبين نفذوا الخطط اللازمة لتحقيق الفوز في المباراة الأولى امام قطر وسنكرر ذلك في مواجهة الامارات.

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن “جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة قطر وتركيزنا منصب حالياً على مواجهة المنتخب الاماراتي”.

وأوضح أن “اللاعبين طبقوا خطط المدرب في الملعب والتزموا بجميع الواجبات التي اناطها الينا، وهذا الامر ساعدنا في تحقيق الفوز بالإضافة الى روحية الشباب وهذا الامر سيتكرر امام الإمارات”.

في السياق ذاته، اكد مدرب المنتخب الاماراتي، الهولندي فان مارفيك، انه يدرك قوة المنتخب الوطني العراقي، مبيناً انه سيلعب المباراة من اجل الفوز فقط.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه “ندرك مدى قوة المنتخب العراقي من الناحية الفنية والبدنية واعلم نقاط القوة لدى المنتخب العراقي وسنحاول تقديم اداء جيد”.

وعن مشاركة الامارات في البطولة، أكد المدرب الهولندي أنه “علمنا بقرار المشاركة في بطولة الخليج في مباراة فيتنام والبطولة مهمة للاعبينا من اجل تطور مستواهم”.

يشار الى ان المنتخب الاماراتي يتصدر المجموعة الاولى مؤقتا بثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن منتخبنا الوطني العراقي.