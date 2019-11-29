بعد أداء متقن وإبداع إنشادي متميّز المصري “محمد طارق” والمغربي “إبراهيم إنهض” يتأهلان إلى المرحلة النهائية لـ”منشد الشارقة 12″

الشارقة، 29 نوفمبر، 2019

حجز المنشدان المغربي إبراهيم إنهض، والمصري محمد طارق، بطاقتيّ التأهل إلى المرحلة النهائيّة من برنامج “منشد الشارقة 12″، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بعد منافسات جمعتهم مع المشاركين الإماراتي علي النوبي، والأردني بكر السقار، وذلك خلال الحلقة الثانية التي بُثّت مساء أمس (الخميس)، وتنافس فيها المنشدون ضمن مجموعة المدرب وسيم فارس.

إبداعات ثرية

وبعد أمسية امتازت بالجمال والإبداع قدّمها المشاركون بمستويات فنية عالية، أبهر المنشد المصري محمد طارق اللجنة بتقديمه لأنشودة “إذا المرء”، التي عبّر من خلالها عن مساحات صوتية واسعة يمتلكها، ومقدرة إبداعية في أداء وإجادة المقامات، ولم يكتفِ بذلك، بل واصل لوحاته الجمالية من خلال أنشودة “رسول الله”، التي لاقى عليها استحساناً كبيراً من لجنة التحكيم.

أما الإماراتي علي النوبي، الذي دلّل من خلال وصلته الإنشادية على موهبة كبيرة يمتلكها، حيث قدّم أنشودتي “يا إمارات الوجود”، و”يا إله الكون”، اللتان وجدتا قبولاً من لجنة التحكيم حيث أثنت على موهبته وطالبته بمواصلة التدريب والاشتغال عليها وتطويرها لمواصلة الإبداعات في المستقبل.

من جهته استطاع المنشد “إبراهيم إنهض”، أن يحجز مكانه في المرحلة المقبلة من البرنامج مقدماً أنشودة “أنا ماني فياش”، التي أشبعها شجناً وإبداعاً، وعكس من خلال تأديته لنشيد “طلع البدر علينا” ما يمتلكه من ثقافة إنشادية واسعة وإلمام بالمذاهب الموسيقية، في المقابل قدّم المشترك الأردني بكر السقار أنشودة “يا نور قلبي” التي عبّر عنها بعذوبة صوته وموهبته، وأنشودة “الله الله”، التي عرّفت بإبداعاته، لتثني لجنة التحكيم على ما يمتلكه من موهبة، وتطالبه بالمزيد من العمل مستقبلاً على صقل قدراته وتنميتها.

وسيكون الجمهور على موعد مع حلقة التصفيات الثالثة لمجموعة المدرب شريف محسن والتي تضم كلّاً من المنشدين، الفلسطيني عبد المجيد عريقات والعراقي أركان القيسي واللبناني عمر كباره والعُماني سعيد الروشدي، ليخوضوا غمار المنافسات يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر.

-انتهى-

مرفق الصور:

1. المتأهل محمد طارق – مصر

2. المتأهل إبراهيم انهض – المغرب

3. المنشد علي النوبي – الإمارات

4. المنشد بكر السقار – الأردن

5. شعار برنامج منشد الشارقة

نبذة منشد الشارقة

يعدّ “منشد الشارقة” البرنامج التلفزيوني الأكبر من نوعه لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد في المنطقة والعالم، ويحظى البرنامج برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، حيث استقطب ومنذ انطلاقته في العام 2006 متسابقين من جميع الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا والبوسنة وتركيا مما أكسبه بعداً عالمياً.

ويمتلك البرنامج الذي ينطلق هذا العام في دورته الـ12 قاعدة جماهيرية عريضة، من المشاهدين في مختلف الدول العربية والغربية، حيث استطاع أن يخرّج عشرات المنشدين ممن بات لهم مكانتهم البارزة في أوساط الفن الهادف، كما كان البرنامج محط أنظار باحثين ودارسين من كلّ من الجمهورية الجزائرية وإيطاليا، الذين ناقشوا رسائل دكتوراه وماجستير اتخذت من البرنامج مضموناً لها.