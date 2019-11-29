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بعد فشل ايران بزعزعة استقرار الخليج بميليشيا الحوثى الحرس الثورى يتجه لتدريب ميليشيات اخوانية بقطر لاستهداف دول خليجية

الحرس الثورى يخطط لتدريب ميليشيات من الاخوان بقطر على غرار ميليشيا حزب الله لاستهداف دول خليجية

القاهرة: بيان صحفى

حذر تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا دول الخليج وعلى راسها السعودية والامارات والبحرين من اقدام الحرس الثورى الايرانى على تدريب عناصر من جماعة الاخوان الارهابية وذلك داخل قطر بعد فشل ايران بضرب استقرار وامن دول الخليج عبر ميليشيات الحوثى باليمن او تهديد الملاحة بالخليج

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ايران تتجه فعلا لصناعة ميليشيات مسلحة من الاخوان الارهابية على غرار ميليشيات حزب الله اللبنانى وتدريب تلك الميليشيا داخل الدوحة

لضرب السعودية والامارات وفى حال عدم موافقة دول الخليج على اجراء مصالحة مع قطر ستقوم قطر بالسماح لايران بتدريب ميليشيات الاخوان داخل الدوحة

وقالت المنظمة الحقوقية بعد الكشف عن لقاءات جرت بين الحرس الثورى الايرانى وقيادات من التنظيم الدولى للاخوان داخل تركيا مؤخرا لا تستبعد تدريب الحرس الثورى الايرانى لميليشيات سنية من الاخوان داخل قطر وبتنسيق تركى ايرانى قطرى

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