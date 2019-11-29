بيان: رئيس الوزراء العراقي يقول إنه سيقدم استقالته

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الجمعة أنه سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المناوئة للحكومة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن قرار عبد المهدي جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها يوم الجمعة آية الله العظمي علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق.

وجاء في البيان الذي وقعه عبد المهدي ”استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية“.

ولم يحدد البيان متى سيقدم عبد المهدي استقالة حكومته. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الأحد.

وجاء إعلان الاستقالة بعد أسابيع من الاضطرابات المناوئة للحكومة والتي قتلت قوات الأمن خلالها نحو 400 شخص معظمهم من المحتجين السلميين مما دفع البلاد نحو تصعيد خطير للعنف.

تغطية صحفية جون ديفيسون – إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية – تحرير سها جادو