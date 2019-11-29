ريال مدريد يحصن احد نجومه بـ750 مليون يورو!

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة ريـال مدريد، كافأت النجم الأوروغوياني المتألق، فيديريكو فالفيردي، بتجديد عقده لفترة طويلة، وتحصينه بمبلغ ضخم.

وينتهي عقد ابن الـ21 عاما مع ريـال مدريد صيف عام 2021، ولكن بعد انفجار موهبته هذا الموسم، قامت إدارة الفريق سريعا بتجديد عقده حتى 2025، وتعديل الشرط الجزائي فيه ليبلغ 750 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي.

وانتقل فالفيردي، لصفوف ريـال مدريد صيف عام 2015، قادما من فريق بينارول الأوروغوياني، وبعدها أعير لفريق ديبورتيفو لاكورونيا عام 2017، ليعود بعدها بعام، ويبدأ مشواره مع الفريق الأبيض الملكي الموسم الماضي.

وانفجرت موهبة الأوروغوياني هذا الموسم مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أصبح أحد أهم أسلحة “الميرينغي” في خط الوسط في الوقت الحالي، وشارك حتى الآن في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.