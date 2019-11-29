“سائرون” تطالب باحالة “الشمري” الى القضاء وتلوح باقالة الحلبوسي

دعت كتلة “سائرون” الى استدعاء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الى البرلمان العراقي.

وقال نواب لـ”سائرون” في مؤتمر صحفي، “نطالب باحالة جميل الشمري الى القضاء بتهمة القتل العمد للمتظاهرين في الناصرية”.

وسبق ان قرر القائد العام للقوات المسلحة سحب يد قائد خلية الازمة في ذي قار جميل الشمري، بعد مقتل واصابة عشرات المتظاهرين برصاص القوات الامنية.

وحملت “سائرون” الرئاسات الثلاث مسؤولية الدماء بحال عدم مساءلة المتسببن بذلك”.

وطالبت ايضاً “بعقد جلسة طارئة يوم السبت للبرلمان لمناقشة قمع وقتل المتظاهرين في الناصرية فجر الخميس والمحافظات الاخرى، واستدعاء القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات الرافدين وجميل الشمري الى البرلمان”.

وحملت “سائرون” رئاسة مجلس النواب تأخير استجواب عادل عبدالمهدي، وقالت “اذا استمر الحلبوسي-رئيس البرلمان- بالمماطلة سنتوجه لاقالته بالطرق القانونية”.