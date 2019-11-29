سيادة المطران عطا الله حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع قداسة البطريرك المسكوني

اسطنبول – وصل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الى مدينة اسطنبول في زيارة سريعة تستغرق ثلاثة ايام استهلها صباح هذا اليوم بلقاء هام مع صاحب القداسة بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس وذلك في مقره في الفنار حيث جرى التداول في هذا اللقاء في جملة من القضايا الكنسية لا سيما العمل من اجل وحدة وتضامن وتعاون كافة الكنائس الارثوذكسية في العالم وانهاء اي خلاف بلغة الحوار والمحبة والاخوة والتضامن.

كما وتحدث سيادته في هذا اللقاء عن مدينة القدس وما تتعرض له في ظل سياسات الاحتلال وضرورة ان يسمع الصوت المسيحي العالمي المدافع عن القدس وهويتها وتاريخها وتراثها وطابعها وكذلك ان يسمع الصوت المسيحي في عالمنا المدافع عن عدالة القضية الفلسطينية .

وقد اكد سيادة المطران في هذا اللقاء على ضرورة التعاون فيما بين كافة الكنائس المسيحية في عالمنا دفاعا عن الحضور المسيحي العريق في المشرق العربي والدفاع عن قضايا العدالة والحرية والكرامة الانسانية لا سيما قضية الشعب الفلسطيني الذي يحق له بأن يعيش بحرية وكرامة واستقلال في وطنه مثل باقي شعوب العالم .

هذا وسيكون سيادة المطران عطا الله حنا المتحدث الرئيسي عصر هذا اليوم في المؤتمر الدولي الذي يقام في اسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك بمشاركة وفود من مختلف ارجاء العالم