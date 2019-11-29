مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق.. أوغلو: لا مشاكل لدينا مع الكورد

وصف رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس الاقليم بانه البوابة التجارية لتركيا الى العراق، مؤكدا على ضرورة رفع التبادل التجاري بين اربيل وانقرة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي في انقرة مولود تشاوتش اوغلو اليوم ان “مباحثاتنا مع تركيا مهمة على الصعيدين السياسي والتاريخي”.

واضاف “اكدنا على ضرورة التعايش والسلام في المنطقة”، مردفا بالقول انه “اتفقنا على رفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا”.

وتابع بارزاني “اننا في كوردستان منفتحون على الحوار مع بغداد”، واصفا “اقليم كوردستان بانه بوابة للتجارة التركية الى العراق”.

واعرب عن امله بزيادة التعاون وحل العديد من القضايا التي تخص الوضع الامني في المنطقة

وتابع بارزاني بالقول “سعداء بتعاون تركيا مع الامم المتحدة باستضافة اللاجئين السوريين ونأمل عودتهم الى مناطقهم ولا ينبغي اعادتهم بالقوة”، مشددا على ضرورة “ايجاد الحلول لكل المشاكل العالقة في المنطقة”.

من جهته قال اوغلو خلال المؤتمر انه “لا توجد لدينا مشاكل مع الكورد ولا البيشمركة”، مردفا بالقول ان تركيا قدمت المساعدة الى البيشمركة اثناء تواجدها في كوباني”.

واردف بالقول “بحثنا مع بارزاني ملف الوضع الامني في المنطقة”، معبرا عن شكره “حكومة كوردستان على تعاونها في ملف التجارة مع تركيا”.