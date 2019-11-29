منظمة تحذر من انشاء قواعد عسكرية تركية بليبيا ونقل الاف الدواعش بسفن حربية تركية الى ليبيا

منظمة تحذر من نقل الاف الدواعش الى ليبيا بالسفن الحربية التركية لدعم الميليشيات المسلحة

منظمة تحذر من تهديد امن تونس ومصر والجزائر بعد الاتفاقية العسكرية بين حكومة السرج وتركيا

القاهرة : بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الجمعة فى بيان من الاتفاقية العسكرية التى وقعها فايز السراج والرئيس التركى اردوغان بشان التعاون العسكرى مما يتيج لتركيا انشاء قواعد عسكرية تركية داخل ليبيا او نقل قوات من الجيش التركى لدعم الميليشيات الليبية المسلحة

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من اقدام تركيا بنقل الاف من سجناء داعش المحتجزين بسجون تركية الى ليبيا عبر السفن التركية بعد الاتفاقية العسكرية بين انقرة وحكومة السراج مما ينذر بنقل ما يزيد عن 10 الاف داعشى من سوريا الى ليبيا

واكدت المنظمة ان الاتفاقية العسكرية بين حكومة السراج وانقرة تضع دول شمال افريقيا وعلى راسها دول جوار ليبيا تونس والجزائر ومصر فى خطر يهدد امن تلك الدول فلى ظل استمرار تدفق الاسلحة التركية الى ميليشيات ليبيا وامكانية نقل عناصر داعش الى ليبيا

المنظمة طالبت مصر والرياض والامارات بدعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر ودعت تونس والجزائر بلعب دور فى حل الازمة بليبيا