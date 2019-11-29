وفد كوردستاني يزور بغداد الاسبوع المقبل لتوقيع اتفاق الموازنة النهائي

من المقرر ان يتم توقيع اتفاق رسمي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاسبوع المقبل خلال زيارة لوفد كوردستاني الى بغداد.

وقالت عضو مجلس النواب ميادة النجار اليوم الخميس، ان الحوارات بين اربيل وبغداد وصلت الى مراحلها النهائية، مبينة ان وفدا من حكومة الاقليم سيقوم بزيارة بغداد الاسبوع المقبل من اجل توقيع الاتفاق.

واضافت النجار ان عودة الوفد الحكومي الكوردستاني الى بغداد تأتي من اجل توقيع الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان خلال المباحثات بينهما خلال الفترة الماضية.

واوضحت انه وفقا للمعلومات التي وردت فان حكومة الاقليم تسعى لتثبيت اكبر حصة ممكنة من الموارد المالية لصالح الاقليم في قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020، منوهة الى انه ليس هناك حديث عن رفع حصة الاقليم من 12.67% الى 17% من الموازنة العراقية العامة.

وكان وفد حكومة اقليم كوردستان قد قام بزيارتين الى بغداد خلال اسبوع واحد بهدف التوصل لاتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة وحل المشكلات العالقة بين الجانبين.