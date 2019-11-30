الأنتخاب ، ولكن بصناديق الدم

رحمن خضير عباس

هذه هي الانتخابات الحقيقية التي مارسها شعبنا لأول مرة منذ كتب لنا بريمر ( راجيتة الديمقراطية العرجاء ) .

انتخابات نزيهة وحقيقية وشفافة. صناديقها توابيت شباب عراقي بعمر الزهور ، ولكن بقوة الجلمود. شباب غضّ في عواطفه ، لكنه فولاذ في جبروته وعزته وكرامته.

لقد كان الخيار هو الوطن. لقد انتخبوا العراق بإنسانه وفقره وطيبته ونخله وأهواره وروافده .

العراق وليس سوى العراق ، وبدلًا من الصباغة البنفسجية الكاذبة، التي جعلت مجموعة من الفاشلين، والمتخلفين ذهنيا قادة ووزراء ونواب ، يتقاسمون الكعكة فيما بينهم على مدى ستة عشر عاما.

لقد اصطبغ جسد العراقي بالدم ، كي يشهد بانه انتخب العراق. هذا الدم الذي تدفق في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء والبصرة ، وجميع ربوع عراقنا الجريح.

صناديق انتخابات العراق الجديد رشحت أسماء جديدة. هي من شهداء ثورة أكتوبر وجرحاها. هي من حجم المعاناة ، ومن خط الفقر. من هؤلاء الذين نسجوا مجد الوطن بأجسادهم. وأوقفوا الانهيار.

صناديق انتخابات العراق الجديد رفضت مبدأ الحصص والمكونات ، رفضت مفهوم التشيع والتسنن والكرد والتنازع على الأراضي والنفط والحدود.

صناديق الدم ستوقف الرشوة والمحسوبية والحزبية لانها مع الكفاءة والمواطنة. لقد قالت هذه الصناديق الملفوفة بالعلم العراقي ، بأن العراق بثورته الكبيرة سيتسع للجميع ، وسيغمر الجميع بالخير والنماء .

لقد أكدت صناديق أكتوبر المضمخة بالدم :

بأن مايسمى بزعماء الشيعة السياسيين ، هم أشد عداءً وابتزازا وظلماً لشيعتهم.

وان مايسمى بزعماء السنة السياسيين، هم اشد عداءً وابتزازا وظلمًا لسنتهم.

وان ما يسمى بزعماء الكرد السياسيين، هم أشد عداءً وابتزازاً وظلما لأكرادهم.

لقد انتهت هذه المسرحية السوداء التي جعلتهم يتصارعون على المال والامتيازات، بينما البلد يعاني الأمرْين .

إن أسلوب سفك الدماء الذي سلكته هذه الحكومة. يؤكد أنها حكومة لا تثق بنفسها. وان حكمة الأطفال أكثر نضجًا منها.