الجسمي مشاركاً في إحتفالية هيئة الترفيه لنادي الهلال: جئت من الإمارات هلالي



الرياض – 29 نوفمبر 2019:

بفرحة الإنتصار القارّي للسعودية والخليج والعرب، حضر سعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوض للنوايا الحسنة” إحتفالية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقدم أمام الجمهور الكبير الحاضر في مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد بمدينة الرياض، أربعة أغنيات، بدأها بأغنية “يا هلالي” من كلمات فيصل السديري وألحان “سهم”، تبعها بأغنية “أسود الجزيرة” من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والحان حسين الجسمي نفسة، ثم أغنية “الجبل” من كلمات علي الخوار والحان فهد الناصر.

لتكون إطلالته الرابعة أمام الجمهور في نهاية الأمسية الإحتفالية الضخمة، من خلال الأغنية الوطنية “سيوف العز – كلنا سلمان كلنا محمد” والذي قدمها بمشاركة نجوم الحفل الفنانين محمد عبدة، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، وراشد الفارس، وسط تفاعل وهتافات جمهور نادي الهلال المحتفل بالبطولة الاسيوية الهامة على مستوى قارة آسيا.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالقدوم من الإمارات الى السعودية للإحتفال بفوز نادي الهلال بدعوة من الهيئة العامة للترفيه، قائلاً: “رفعتوا الراس عالياً واحتفالكم إحتفالنا.. وفرحتكم فرحتنا”، مضيفاً شكراً لجمهور الهلال الحبيب، ألف مبروك”.

المكتب الإعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي