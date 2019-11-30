العبادي بعد خطبة السيستاني يدعو البرلمان لتشكيل حكومة جديدة “مستقلة”

دعا رئيس ائتلاف “نصر” حيدر العبادي، الجمعة البرلمان العراقي الى تشكيل حكومة جديدة.

وقال العبادي في بيان، “نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا بتاريخ 2019/11/29، وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لاجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة”.

واضاف “كما ونجدد التاكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل اهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالارواح والممتلكات العامة والخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى او المجهول او العودة لازمنة الدكاتوريات المستبدة”.

وكان السيستاني قال ان على مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب.