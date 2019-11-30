العراق يتسلم الدفعة الاخيرة من طائرات كورية للتدريب والقتال

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية يوم الجمعة في بيان انها استقبلت الدفعة الاخيرة من طائرات T50iq الكورية بعدد طائرتين.

وبهذا يصل عدد الطائرات التي وصلت الى العراق لـ24 طائرة ، و التي تستخدم للتدريب المتقدم و القتال المتوسط .