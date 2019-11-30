اهالي ذي قار يوجهون مناشدات لوقف اطلاق النار و تحذيرات من مجزرة

وجه عدد من اهالي ذي قار مساء اليوم الجمعة استغاثة لمنع المتظاهرين من التقدم صوب قيادة الشرطة المحافظة.

ودعا الاهالي من سكنة المناطق القريبة مبنى قيادة الشرطة الى منع المتظاهرين في منطقة شارع بغداد، والشعلة، و الزوية، والثورة والمنصورية من التقدم نحو مبنى القيادة

وحذروا بان مبنى قيادة الشرطة يحتوي حتوي على اسلحة ومتفجرات وذخيرة مما يهدد بحدوث انفجار كبير في حال احتراقها وتدمير المناطق المحيطة بها.

من جهتها حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من وقوع مجزرة جديدة في المحافظة خلال الساعات القادمة ، وتدعو جميع الأطراف من “ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين” إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر .

ودعت المفوضية في بيان اليوم، الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية ، وتناشد المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على امن المحافظة وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر .

وكانت مصادر طبية عراقية قد افادت في وقت سابق من اليوم بمقتل 15 متظاهرا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار.

و ذكر تلفزيون الناصرية المحلي انه تم تسجيل 100 جريح في تظاهرات اليوم بالناصرية.