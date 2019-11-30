Posted on by

بريطانيا وامريكا تحضان الحكومة العراقية على امور

حضت وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة الحكومة العراقية على احترام حق التظاهر السلمي.

من جهتها جددت الخارجية الأمريكية دعوتها للحكومة العراقية إلى تفعيل الإصلاحات، مؤكدة أنها تشاطر المحتجين العراقيين “تطلعاتهم المشروعة”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: “نواصل مناشدة حكومة العراق تفعيل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، بما فيها تلك الخاصة بمحاربة البطالة والفساد والإصلاح الانتخابي”.

وامتنعت المتحدثة عن التعليق على قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم الاستقالة إلى البرلمان.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في مختلف المناطق العراقية وسقوط مئات القتلى جراء الاشتباكات بين المتظاهرين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close