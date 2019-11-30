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بيان أمير قبيلة خفاجة للكف عن أراقة الدماء في محافظة ذي قار

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان أمير قبيلة خفاجة للكف عن أراقة الدماء في محافظة ذي قار

يعتصر القلب قيحا على أبناء جلدتنا ووطننا العزيز نتيجة ما بلغ من ضحايا أزمة المظاهرات , إذ نستنكر بشدة أراقة الدماء وندعو لإيقافها وبخلافه نحذر من استمرارها بأخذ زمام إدارة المحافظة من أهلها بالتعاون مع بعض القبائل كما وأناشد سماحة السيد علي الحسيني السيستاني بالتدخل لإيقاف نزيف الدماء في محافظة ذي قار .

والله من وراء القصد

الحاج الشيخ

عامر غني صكبان

أمير قبيلة خفاجة

28|11|2019

حرره الناطق الرسمي الباحث

مجاهد منعثر منشد

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