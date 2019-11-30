تحالف العامري يعلن المضي في اجراء “التغيير اللازم” بالتشاور مع الكتل البرلمانية

اكد تحالف “فتح” برئاسة هادي العامري، المضي باجراء ما وصفه بالتغيير اللازم مع الكتل البرلمانية.

وذكر التحالف في بيان، “استجابة لتوجهات المرجعية الدينية يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين”.

واضاف، “كما نحث مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة”.

ودعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات.

كما حث “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.