حزب الدعوة يحث لاختيار رئيس وزراء “يرضي الجميع”: نلمس بدايات الحرب الاهلية

دعا حزب الدعوة الاسلامية، مجلس النواب الى اختيار مرشح بديل لرئاسة الحكومة الحالية، وذلك بعد وقت قصير من دعوة وجهتها المرجعية الدينية البرلمان للنظر بخياراته للحكومة.

وقال حزب الدعوة في بيان، “… حرصاً على ان لا تتفاقم الامور وتصل الى الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي الذي نكاد نلمس بداياته، فان حزب الدعوة الاسلامية يدعو مجلس النواب الى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لايجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني”.

واضاف “ويدعو الكتل البرلمانية والقادة السياسيين الى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء يمتاز بالقوة والاخلاص والمهنية والنزاهة، يحوز على رضا الجميع ويؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع بغالبية مكوناته، ليشكل حكومة قوية تنهض باعباء المرحلة وتستجيب لمتطلباتها”.

وتابع “اننا على يقين راسخ ان مجلس النواب سيقوم باداء دوره الدستوري بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات الاجنبة، ويختار البديل بارادة عراقية بحتة، ويسارع في التصويت على قانون جديد عادل للانتخابات وتشكيل مفوضية مهنية كفوءة. كما ندعو قواتنا المسلحة الى المحافظة على كيان الدولة والامن الوطني العام، فالوطن امانة باعناقهم، وندعو المتظاهرين السلميين والقوات الامنية الى التعاون الجاد وطرد المندسين المخربين، من اجل ايجاد افضل الظروف لانجاز المهمة البرلمانية الصعبة”.