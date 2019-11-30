شاكيرا تخطف أنظار الحضور في حفلها بنهائيات كأس ديفيز للتنس

وجذبت شاكيرا الانتباه بقوة خلال ادائها قبل المباراة الفردية الاخيرة بين فيليكس اوجير من كندا و روبرتو باوتيسا اغوت من اسبانيا خلال كاس ديفيز 2019 في لا كاجا ماجيكا بمدريد

مغنية واكا واكا الناجحة لفتت الانظار وهي تتجول عبر المكان في زوج من الاحذية المرتفعة من جلد الغزال .

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعترفت شاكيرا بانها تعاني من نزيف في احبالها الصوتية وخشيت ان تفقد صوتها للابد في اواخر عام 2019 .

وقالت : ام اكن اعتقد مطلقا ان صوتي سيتركني لانه ملازم لطبيعتي كان هويتي لذلك عندما لم استطع الغناء كان ذلك لايطاق كانت هناك اوقات لم استطع حتى الخروج من السرير كنت مكتئبة للغاية