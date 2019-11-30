شرطة ذي قار: مبنى المحافظة مفخخ بالكامل وفرقنا تكافح لتفكيك العبوات

كشفت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، قيام مجهولين بتفخيخ مبنى المحافظة الذي ما زال قيد الانشاء والذي يقع مقابل مدينة الألعاب في الناصرية.

وذكرت القيادة في بيان لها، انه “الى جميع أهالي الناصرية والمتظاهرين كافة هناك أيادٍ خبيثة قامت بتفخيخ مبنى المحافظة قيد الانشاء الكائن مقابل مدينة الالعاب في الناصرية، وعند توفر المعلومة الاستخبارية بذلك قامت قواتنا بإبعاد المتظاهرين إلى صوب الجزيرة وتم الوصول الى العبوات لغرض تفكيكها”.

وأضاف، أن “بعض المتظاهرين قاموا بمنع خبراء المتفجرات برميهم بالحجارة والقناني الحارقة والكرات الحديدية (الصجم) وتعرض قواتنا لإطلاق نار، مما ادى الى اصابة احد كبار ضباطنا بجروح مما اضطر القوة الى التراجع لعدم التصادم مع المتظاهرين”.

واشار الى انه “لذلك نهيب بالجميع الابعاد عن المكان لحين تمكن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات من الوصول الى المكان وتفكيك تلك العبوات الناسفة”.