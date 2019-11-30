شيخ شامو: إما زيادة كوتا الايزيديين لخمسة مقاعد في البرلمان العراقي او إلغائه

دعا شيخ شامو مستشار شؤون الايزيدية في مجلس وزراء اقليم كوردستان، الى زيادة عدد مقاعد الايزيديين في البرلمان العراقي.

وقال شامو “بعد الأحداث الأخيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية، تم استحداث عدد من اللجان بضمنها اللجان المشكلة للتعديلات الدستورية وكذلك القوانين النافذة ومنها قانون الانتخابات لعام 2005، وغير ذلك من الامور والقضايا، وتابعنا باهتمام صدور تصاريح متناقضة من جهات عدة لزيادة او الإبقاء على المقعد اليتيم للايزيديين في مجلس النواب العراقي ونقصد به مقعد الكوتا”.

واضاف “نحن بدورنا نقول، إذا كانت دولة العراق اتحادية، وضمان الدولة الاتحادية هي المحكمة الاتحادية والقرارات الصادرة منها باتت ملزمة لكافة السلطات استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور، فان القرار رقم 11 الصادر من المحكمة الاتحادية في عام 2010 ما هو الا استحقاق دستوري و قانوني، وبموجبه يجب منح الايزيدية خمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي حسب كثافتهم السكانية استناداً للمادة (49 / 1) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005”.

وقال “هنا نطالب الجهات ذات الاختصاص، إما زيادة مقاعد الايزيدية لخمسة مقاعد او إلغاء مقعد الكوتا اليتيم المحسوب على محافظة نينوى لمخالفته الصريحة لنص المادة (94) من الدستور، لا سيما ان الايزيديين في دهوك محرومون من المقعد المستحق لهم أسوة ببقية المكونات حسب تواجدهم الجغرافي منذ تاسيس هذا المجلس”.