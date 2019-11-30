شيخ علي: خطبة المرجعية بائسة.. لا تنتظروا خطبة بعد اليوم

وصف النائب فائق الشيخ علي خطبة المرجعية الدينية بـ”البائسة”.

ودعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات.

كما حث “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وقال شيخ علي في تغريدة، “خطبة المرجعية بائسة.. ولعبة الكرة التي تتقاذفها مع مجلس النواب!

واضاف، “تخيلوا.. سهر أعضاء مجلس النواب ليل أمس حتى صباح اليوم يناقشون عقد جلسة للمجلس وموقفهم من الحكومة، واتفقوا على انتظار خطبة المرجعية! واليوم المرجعية تعيد الكرة إلى مجلس النواب! #شني_هاي. لا تنتظروا خطبةً بعد اليوم!”.