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غوتيريش: اشعر بقلق عميق ازاء وضع العراق

عبر الامين العام للامم المتحدة غوتيريش، عن “قلق عميق” إزاء استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك في الناصرية.
وحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي. بحسب بيان للامم المتحدة.
ودعا الأمين العام السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع والتحقيق بسرعة في جميع أعمال العنف.
كما ذكر الأمين العام السلطات العراقية بالتزامها بحماية المنشآت والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.

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