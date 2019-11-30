قيادي بالفتح: الكتل السياسية لم تتوصل لاتفاق حول بديل عبد المهدي

كشف القيادي تحالف الفتح عامر الفايز، اليوم ‏السبت‏، (30‏ تشرين الثاني‏ 2019)، عن السيناريوهات المطروحة في تشكيل الحكومة بعد عزم استقالة عبدالمهدي، مبينا ان النقاشات لم تسفر عن اختيار البديل.

وقال الفايز في حديث إن “النقاشات إلى الان لم تسفر عن اختيار شخصية بديلة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد إعلانه تقديم استقالته إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن ” الدستور إذا ما بقي بصيغته الحالية، تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بعد قبول استقالة عبد المهدي”.

وأوضح الفايز أنه “بعد التصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية، يحدد موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة وعليه يختار رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحا من الكتلة الاكبر”.

وأشار إلى أنه “في حالة حصول تغيرات في الدستور فان اختيار الحكومة سيكون حسب المتغيرات التي سيسفر عنها الدستور الجديد”.