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كندا تدين تصاعد أعمال العنف فى العراق وتدعو لضبط النفس

أدانت الحكومة الكندية اليوم تصاعد أعمال العنف فى العراق، والتى أدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.
وحثت الخارجية الكندية – في بيان – جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف، مؤكدة دعمها للعراق من أجل تحقيق الاستقرار والإزدهار والأمن، وللشعب العراقي وحقه في الاحتجاج وحرية التعبير.
وطالبت كندا بإجراء حوار لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين، مجددة تأكيدها العمل عن كثب مع حلفائها لمتابعة الموقف ولعب دور بناء.

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