لا لقتل المتظاهرين السلميين

بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي

نتابع بقلق شديد ما يتعرض له إخوتنا وأبنائنا المتظاهرين في ساحات التظاهر السلمي، والمطالبين بحقوقهم المكفولة بالدستور العراقي والقوانين الدولية، من قتل وملاحقات واعتقالات، مما أدى الى سقوط المئات من الشهداء والالاف من الجرحى من جراء استخدام الرصاص الحي والغازات السامة التي تستعملها القوات الحكومية الامنية ومليشيات الأحزاب الفاسدة الموالية لها.

إن شبابنا المنتفض لن ينسى شهداء العراق الذين يتساقطون في النجف الأشرف والناصرية وبغداد، ولن يغفر للمجرمين الذين يرتكبون هذه المجازر بحق ابناءنا.

نحن في الاتحاد الديمقراطي في الولايات المتحدة الامريكية، نطالب الحكومات الفدرالية والمحلية بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والإرهاب والخطف والملاحقة التي تستعملها ضد المتظاهرين السلمين.

اننا نطالب الحكومة بالاستقالة الفورية بكاملها بدون قيد أو شرط وحسب طلب المتظاهرين، وعدم جر العراق الى حرب أهلية، وتشكيل حكومة مؤقتة لفترة قصيرة، تمهد لانتخابات نزيهة برعاية مفوضية كفؤة واشراف اممي، تنتخب حكومة كفاءات، تكرس مبدأ المواطنة، وتنهي نظام المحاصصة الطائفية والحزبية والاثنية، وتبعد التدخل الإقليمي عن العراق.

إننا نطالب بتقديم المفسدين والفاسدين الكبار الى العدالة، واستعادة الاموال المنهوبة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية، ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا بقتل الناس، وتعويض المتضررين.

مجدا شهداء العراق

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

29 تشرين الثاني 2019