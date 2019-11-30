لم تعلق على قرار استقالة عبدالمهدي..واشنطن: نشاطر المحتجين العراقيين “تطلعاتهم المشروعة”

جدّدت الخارجية الأمريكية دعوتها للحكومة العراقية إلى تفعيل الإصلاحات ، مؤكدة أنها تشاطر المحتجين العراقيين “تطلعاتهم المشروعة”.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ، قالت اليوم الجمعة : “نواصل مناشدة حكومة العراق تفعيل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب ، بما فيها تلك الخاصة بمحاربة البطالة والفساد والإصلاح الانتخابي”.

وامتنعت المتحدثة عن التعليق على قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم استقالته إلى البرلمان.

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم ، ألجمعة ، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، نيته رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

وجاء إعلان رئيس الحكومة في الوقت الذي يشهد العراق فيه، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.