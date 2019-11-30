مسعود بارازني يعلّق بشأن تطورات الأوضاع الحالية في العراق

علق رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، السبت، (30 تشرين الثاني 2019)، على الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق.

وقال بارزاني في بيان : “نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة”.

وأضاف، أن “أي تغيير ينبغي ان يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية ويهدف الى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطاليب العادلة للجماهير المحرومة”.

واختتم قائلاً: “أخيرا ندين قتل الأبرياء والعنف المستمر ونعزي ذوي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

وكشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، في وقت سابق من اليوم، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى الصفر.

وقال شعبان في حديث إن “الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد واربيل، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي”، لافتا إلى أن “الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن الحكومة عبد المهدي من اتفاقات سياسية”.

وأضاف أن “العلاقة بين أربيل والمركز لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز”، مشيرا إلى أننا “سندعم أي حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية المواطنين وتحقيق التوازن”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن، أمس الجمعة، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.