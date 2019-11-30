و ماذا بعد الاستقالة ؟

هذا السؤال ينتظره الكثير من ابناء الشعب العراقي بعد استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء بعد خطاب المرجعية في النجف الاشرف اليوم في 29/10/2019 و لكن تجد هناك عدة اسئلة حول هذا الموضوع احببت ان اعمل لها استبيان عام لتبادل وجهات النظر فيها و تحديد الخطوات المستقبلية للعراق وللخروج بمرحلة جديدة و موقف واحد و هي :-

س1 :المرجعية دعت الى انتخابات مبكرة ما هي ردود افعال الشارع العراقي بشأن تنظيم قانون انتخابات جديد و عادل بعيد عن المحاصصة ؟

س2 :في ضوء الاحداث الدامية لقتلى المتظاهرين لاسيما يوم امس في الناصرية و النجف ماهي الاليات الواجب اتخاذها بشأن المطالبة بمحاسبة كل المسببين لهذه المجازر الدموية ؟

س3:في ظل البحث عن التغيير ماهي الهيكلية المتعمدة لبناء و طن جديد يبحث عن اكمال حرية الانسان وفق نظام و قانون نزيه و مبني على اسس وطنية ؟

س4:- في اطار محاربة الفساد بشتى انواعه ما هي الطرق الصحيحة لعلاج هذه الحالات و التي تسببت بهدم نسيج الدولة العراقية ؟

س5:-المعروف عن التظاهرات بانها سلمية فينبغي لنا ان نستمر بهذا الشعار ولكن ان واجهت اطراف معادية سواء كان في الحكومة ام غيرها فماذا يكون ردك لأنهاء الفتنة؟

س6 :- في اطار تغيير الدستور كيف نتعامل مع الاطراف الاخرى بإيجاد الحل الامثل دون الدخول في صراعات ؟

س7 :-كيف نعمل على التعامل بشكل يهدف الى اعادة هيبة العراق لاسيما الاقليمية و الدولية بصورة تتناسب مع جميع الاطراف ؟

س8 :-الحفاظ على المال العام و ممتلكات الدولة هو من الواجبات لكل مواطن و التي اوصت المرجعية الرشيدة بحرمتها فكيف تحافظ عليها كمواطنين ؟

س9 :- كيف تتم اعادة صياغة القوانين بطرق نزيهة و بعيدة عن المحاصصة و في كافة دوائر الدولة ؟

س10 :-ما مدى الرؤية الدولية للأحداث في العراق و سبل الخروج منها ؟

فواز علي ناصر الشمري