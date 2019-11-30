و ماذا بعد الاستقالة ؟
هذا السؤال ينتظره الكثير من ابناء الشعب العراقي بعد استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء بعد خطاب المرجعية في النجف الاشرف اليوم في 29/10/2019 و لكن تجد هناك عدة اسئلة حول هذا الموضوع احببت ان اعمل لها استبيان عام لتبادل وجهات النظر فيها و تحديد الخطوات المستقبلية للعراق وللخروج بمرحلة جديدة و موقف واحد و هي :-
س1 :المرجعية دعت الى انتخابات مبكرة ما هي ردود افعال الشارع العراقي بشأن تنظيم قانون انتخابات جديد و عادل بعيد عن المحاصصة ؟
س2 :في ضوء الاحداث الدامية لقتلى المتظاهرين لاسيما يوم امس في الناصرية و النجف ماهي الاليات الواجب اتخاذها بشأن المطالبة بمحاسبة كل المسببين لهذه المجازر الدموية ؟
س3:في ظل البحث عن التغيير ماهي الهيكلية المتعمدة لبناء و طن جديد يبحث عن اكمال حرية الانسان وفق نظام و قانون نزيه و مبني على اسس وطنية ؟
س4:- في اطار محاربة الفساد بشتى انواعه ما هي الطرق الصحيحة لعلاج هذه الحالات و التي تسببت بهدم نسيج الدولة العراقية ؟
س5:-المعروف عن التظاهرات بانها سلمية فينبغي لنا ان نستمر بهذا الشعار ولكن ان واجهت اطراف معادية سواء كان في الحكومة ام غيرها فماذا يكون ردك لأنهاء الفتنة؟
س6 :- في اطار تغيير الدستور كيف نتعامل مع الاطراف الاخرى بإيجاد الحل الامثل دون الدخول في صراعات ؟
س7 :-كيف نعمل على التعامل بشكل يهدف الى اعادة هيبة العراق لاسيما الاقليمية و الدولية بصورة تتناسب مع جميع الاطراف ؟
س8 :-الحفاظ على المال العام و ممتلكات الدولة هو من الواجبات لكل مواطن و التي اوصت المرجعية الرشيدة بحرمتها فكيف تحافظ عليها كمواطنين ؟
س9 :- كيف تتم اعادة صياغة القوانين بطرق نزيهة و بعيدة عن المحاصصة و في كافة دوائر الدولة ؟
س10 :-ما مدى الرؤية الدولية للأحداث في العراق و سبل الخروج منها ؟
فواز علي ناصر الشمري