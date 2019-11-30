يا حسين زادة كّف عن ترخصاتك المبتذلة بحق المتظاهرين الشجعان و التحريض على قتلهم !

…. أو بالأحرى .رجال دين نجفيين* يتهمون أحزاب السلطة بإحراق مدن العراق …

بقلم مهدي قاسم

مقدمة عابرة و سريعة 1:

فيما مضى ، في السنوات الماضية ، كنا نقرأ مقالات لشخص يدعى حسين زادة إيراني الجنسية و مراسل وكالة أنباء إيرانية حسب تذييله لمقالاته المنشورة في صحيفة صوت العراق آنذاك و بشكل شبه يومي منتظم كان يكتبها بلغة عربية سليمة نحويا وبأسلوب متماسك و جيد تعبيريا ، وكان من الطبيعي أن يكرّس مقالاته دفاعا عن مصالح النظام الإيراني في العراق وكذلك عن الأحزاب الإسلامية “الشيعية ” الفاسدة ، ولكن فجأة اختفى اسم حسين زادة ، لربما ليحل محله اسم أخر ليواصل حتى اليوم كتابة مقالاته اليومية تحت اسم آخر أقرب إلى اسم عراقي منه إلى اسم إيراني ، و عدم ذكره اسمه الجديد الافتراضي الآن من قبلي يرجع إلى عدم وجود في حوزتي دلائل موثقة لإثبات ذلك ، غير أنني أترك معرفة هذا الاسم لحدس القارئ الفطن ، ليعرف من خلال مقالاته المدافعة عن النظام الإيراني في العراق ، في مقابل هجومه اليومي على ” كلاب الوهابية والبعثية ” والسعودية و إلى أخر المعزوفة المكررة عنده في كل يوم ومنذ سنوات طويلة و حتى هذه اللحظة !! ، و إذا كنا نؤمن بحرية التعبير و الرأي انطلاقا من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه و يدافع عن مصالح بلده و نظام الحكم الذي يرتضيه لنفسه أو عن أي شيء أخر يعجبه ، وهو الحق الذي يشمل حسين زادة أيضا حسب اعتقادنا ، ولكن في مقابل ذلك أننا لن نسمح له أن يتواقح بترخص مبتذل موجّها تهما باطلة ضد متظاهرين شرفاء و شجعان يبذلون دماءهم من أجل إصلاح أحوال بلدهم المزرية نحو أفضل و أحسن وهم في مواجهة عصابات لصوص منظمة مشرعنة سلطويا، لن نسمح له أن يتهمهم بعمليات حرق محلات و سرقة مصارف وبنوك و يحرّض على قتلهم ، بينما ممن يقومون بذلك هم عناصر و أتباع أحزاب السلطة ، طبعا فضلا عن أزلام سليماني و عبيده و مرتزقته من العراقيين الخونة ، و هذا الذي نقوله ليس كلاما من عنديتنا إنما يؤكده ــ في جزئه الكبير ــ رجال دين نجفيين ــ أنظر إلى تصريحهم على الهامش أدناه* ــ هذا فضلا عن اعتراف الحكومة بوجود طرف ثالث يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين و عن وجود فرق ومجموعات بثياب سوداء يحرقون ويسرقون ، طبعا تحت أنف القوات الأمنية التي لا تتخذ ضدهم أية إجراءات رادعة أو تمنعهم من قيام بعمليات حرق و سرقة ، لا تمنعهم ، لأنها تعرفهم جيدا و إلى اية جهة ينتمون و من قبل مَن مدعومين أو مدفوعين تحديدا للقيام بمثل هذه المهمة القذرة ، و ذلك بغية إلحاق الإساءة إلى سمعة المتظاهرين الوطنيين ، في الوقت الذي تطلق هذه القوات الرصاص الحي والقنابل الخارقة للروؤس على متظاهرين سلميين بكل برودة دم تليق بالفاشيين ، في حين أن متظاهرين هم أنفسهم يحبطون عملية سرقة بنك مثلما حدث مؤخرا في شارع الرشيد عندما لاحظوا أشخاصا مشبوهين يتحركون حول البنك واتصلوا بالشرطة لإخبارها بعملية السرقة الوشيكة ، هذا إضافة إلى أن متظاهرين في النجف قد كشفوا كميات كبيرة من إطارات ، تم جلبها بشكل مقصود وبأعداد كثيرة ومن ثم حرقها في شوارع النجف ، وهي مازالت مغلفة بنيلون !! دلالة على كونها لا زالت جديدة و غير مستعملة قطعا ، طبعا في مهمة تدبير مسبقة لإلصاق التهم بالمتظاهرين و تبرير عملية قتلهم و اغتيالهم و خطفهم أو اعتقالهم ، كما أنه ليس من مستبعد أن عملية حرق القنصلية الإيرانية هي الأخرى كانت مدبرة مسبقا من قبل أزلام السلطة وأحزابها ، لإيجاد ذريعة مضللة لتصفية المتظاهرين تمهيدا أرتكاب مجزرة جماعية ، بحقهم مثلما حدثت في الناصرية و النجف أخيرا ..

فيا حسين زادة إياك الدوس على الدم العراقي المسفوح على معبد الوطن فهو أطهر من أطهركم و أنقى من أشرفكم ..

فأليس كل هذه الدلائل و البراهين ، علاوة على تصريحات رجال دين نجفيين تبرهن على أن أتباع أحزاب السلطة وميليشيات نظامك الإيراني القمعي هم الذين يقومون بعمليات حرق و سرقة للمحلات و البنوك و ليس المتظاهرين السلميين يا حسين زادة البهبهاني ؟ ..

حتى نسيتَ أن تشعر ولو بأسف بسيط إزاء المذبحة الرهيبة التي طالت عشرات من شبان و فتيان بعمر زهورغضة و على نواح أمهاتهم المتفجعات ، ولكنك ساخط ومستاء و مقهور على حرق بعض المحلات ــ و التي حرقتها أصلا أحزاب السلطة الفاسدة ــ وهي محلات قد لا تساوي أسعارها صفر بالمليون من حجم و نسبة مئات مليارات دولارات التي سرقها رجال السلطة و أحزابك الإسلامية الفاسدة و التي تخشى على سقوطها على يد ثوار تشرين..

ولا عجب في ذلك لأنك كإيراني ــ فارسي ــ لا تهمك سوى مصلحة بلدك إيران ..

و يبدو أنك نسيت أو تناسيت : إن مَن يضحي بحياته من أجل أن تحصل الأجيال العراقية الحالية و القادمة على وطن جميل ذات اعتبار و ازدهار و قابل لعيش سعيد و كريم ، وهو الوطن الذي سرقتموه أنتم بغفلة من الزمن ، فهم يضحون الآن بدمائهم لكي يسترجعونه منكم ليعيدوا بناءه و تجديده ليصلح عيشا كريما و رغيدا يليق بحياة إنسان هذا العصر ، ومن يقدم على تضحيات عظيمة كهذه فلا يمكن أن يسرق بنكا أو محلات ..

فيجب عليك أن تدرك كل هذا جيدا حتى تكّف عن ترخصاتك المبتذلة بحق المتظاهرين و عن التحريض الدائم على قتلهم وهم فتيان بسن الزهور ، إذ أنت بذلك تكون قد جاوزت حدود حق حرية التعبير و الرأي و ربما فقدته أيضا ، نحو ارتكاب فعل جناية التحريض على القتل ، وهو فعل يعاقب عليه القانون في الدول الأوروبية بعقوبة سجن طويلة ..

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رجال دين يتهمون أحزاب السلطة بإحراق مدن العراق

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أسامة مهدي: فيما اتهم السفير الايراني في العراق من أسماها بعصابات باحراق قنصلية بلاده في النجف فقد كشف رجال دين في المدينة كربلاء ضلوع احزاب السلطة.

وقال رجال دين شيعة في النجف وكربلاء يتقدمهم الشيخ عبد الرضا معاش انه بعد التحري والثبات والتدقيق بهوية الجهات التي تقف خلف عمليات إحراق اطارات السيارات وإغلاق الشوارع الرئيسية في النجف وكربلاء فقد ثبت أنها أحزاب السلطة والهدف من ذلك هو تشويه سمعة الاحتجاجات السلمية وخلق الذرائع لاستخدام القوة المفرطة وأثاره الرأي العام ضد الاحتجاجات والطلب في نهاية المطاف من الحكومات المحلية استخدام القوة بذريعة اعادة النظام إلى المدن.

وحذر معاش في تعليق على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتابعته “إيلاف” من هذه الممارسات وتفويت الفرصة على أحزاب السلطة الفاسدة الفاشلة. واوضح انه تمت متابعة الطرق المنظمة جدا التي يتم فيها إشعال الحرائق بأساليب لا يمتلك أدواتها الشباب الأعزل المتظاهر.

واوضح ان سيارات نقل ضخمة تأتي بالاطارات الكبيرة ثم تنتظرها الرافعات لانزالها من سيارات الحمل وتوزيعها على عربات النقل الصغيرة ليتم توزيعها على المناطق لاشعال النيران فيها امام مرأى ومسمع القوات المسلحة بمختلف صنوفها وكانها تحرسها ثم يقف اربعة او خمسة شباب ليقطعوا الطريق وكذلك امام مراى ومسمع القوات الامنية ــ نقلا عن إيلاف ).