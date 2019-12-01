الأسير إبراهيم نايف أبو مخ مصاب بسرطان الدم ويصارع الموت في سجون الاحتلال(1960م – 2019م )

بقلم : سامي إبراهيم فودة

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر, أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على اخطر حالات الأسرى المصابين بمرض سرطان الدم. وأمراض القلب والشلل النصفي والفشل الكلوي والرئتين، والكبد، والأورام والربو وأمراض أخرى..ألخ, في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يواجهون الموت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة من انتشار أجهزة التشويش ذات الاشعاعات الخطرة بعدة سجون إسرائيلية والتي تنقل بينها الأسير لسنوات طويلة، ساهمت بإصابته بمرض سرطان الدم نتيجة سياسة الإهمال الطبي واستهتار إدارة مصلحة السجون بحياته,

هو الأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ والقابع في معتقل “النقب” الصحراوي، وثالث أقدم أسير في العالم ,حيث يعاني من ظروف صحية سيئة، وذلك بعد اكتشاف اصابته بمرض سرطان الدم ويعد من أخطر الحالات المرضية الصعبة الموجودة في سجون الاحتلال التي تستوجب علاجه والإفراج عنه لسوء وضعه الصحي المتفاقم،فإن حاله كحال كل الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات لتركه فريسة للمرض السرطان يفتك بجسده, وقد أنهى عامه الثلاثة والثلاثون خلف القضبان ودخل عامه الأربعة والثلاثون على التوالي في سجون الاحتلال متنقلاً بين عيادات السجون والمستشفيات نتيجة وضعه الصحي الصعب وكغيره من الأسرى المرضى أصحاب الملفات الطبية المستعصية في سجون الاحتلال الاسرائيلي,

الأسير المريض :- إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ والملقب “رجل المهمات الصعبة “من الأسرى الذين تم إدراجهم ضمن الدفعة الرابعة وتنصل الاحتلال من إطلاق سراحه..

تاريخ الميلاد:- 26 شباط/ فبراير 1960

البلدة :- باقة الغربية أراضي لـ”عرب 48″

الحالة الاجتماعية :- أعزب

المؤهل العلمي:- أكمل دراسته الابتدائية والاعدادية ثم الثانوية هناك في مدارس مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل. وانهي دراسته الجامعية

عائلته الفاضلة :-عاش يتم الوالدين وعمره أربع سنوات وأخته الوحيدة خمسة أعوام ولعدم وجود أقارب لهم من الدرجة الثانية والثالثة ولم يكن لهم عم من الدرجة الأولى, تم وضع إبراهيم في ملجا بعكا وعاش 16 عاماً وشقيقته وضعت في مركز خاص لرعاية الايتام في بيت لحم وقد التقى بشقيقة بعد 16 عاماً وبعد مرور عامين تزوجت اخته في مدينة القدس وعاش ابراهيم في بيت جد في باقة الغربية وقد عمل في النجارة حرفة له حيث امتلك منجرة صغيرة قرب منزله يعتاش من ورائها وكان قبل اعتقاله بفترة قصيرة خاطب….

تاريخ الاعتقال:- 26/3/1986م

أصدرت بحقه محاكم الاحتلال: حكم بالمؤبد وتم تحديد مدة حكمه ب 40 سنة أمضى منها 33 سنة.

التهمة الموجه إليه : اتهام الأسير إبراهيم بمشاركة ثلاثة اخرين بـ”اختطاف الجندي موشيه تمام، وقتله من مدينة نتانيا في أوائل عام 1985، وتلقي تدريبات عسكرية في قواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سورية،

مكان الاعتقال: سجن النقب الصحراوي

إجراء تعسفي وظالم: يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير ابراهيم ابو مخ بحرمان من زياته ابنة شقيقته الوحيدة، الناشطة والصحافية فاطمة عبد بكري

كيفية عملية اعتقال الأسير البطل : إبراهيم نايف أبو مخ

اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني كلا من الأسيرين إبراهيم أبو مخ ورشدي أبو مخ وهما أبنا عمومة يوم 24 آذار/ مارس 1986 بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في العام 1985” وقد خضع لجولات تحقيق قاسية متواصلة فأذاق خلالها مختلف أصناف التعذيب الجسدي والنفسي على أيدي ضباط مخابرات “الشين بيت” في أقبية التحقيق أثناء مرحلة استجوابه وتعرض لسلسلة من الإجراءات القمعية التعسفية استخدمتها إدارة السجون لإذلاله وتركيعة وكسر شوكته من خلال عزله بشكل انفرادي في بداية الاعتقال فيما قامت باعتقال الأسير وليد دقة يوم 15 آذار/ مارس، أما الأسير إبراهيم بيادسة فقد تم اعتقاله في الثامن والعشرين من نفس الشهر واصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكما بالمؤبد وكانت المحكمة قد حددت حكمه المؤبد ب 40 سنه مؤخرا.

ويعتبر الأسير إبراهيم من قدامى الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم قبل “اتفاقية أوسلو”، وهم من أسرى الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عنهم عقب التفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أميركية، عام 2013. إلا أن السلطات الإسرائيلية تنصلت من ذلك في حينه،ولم تقم بالإفراج عنهم وعمل إبراهيم على خدمة رفاقه وإخوانه الأسرى من خلال عمله بالمغسلة لسنوات ومرافق عمل اخرى لم يتوان لحظة في تقديم كل عون أو عمل لمن يحتاج وخاصة تعليم اللغة الانجليزيه التي يتقنها والعبرية أيضاً ,كان محصناً بمواقف جذريه وشكل مع رفاقه واخوانه الاسرى سدا في وجه السجانين والمواقف الانهزامية .

الحالة الصحية للأسير المريض :- أبراهيم أبو مخ

منذ فترة جرى نقل الأسير إبراهيم أبو مخ إلى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، لإجراء فحوصات طبية، وتبين وجود خلايا سرطانية بالدم من نوع CLL، وقد تم إعطاؤه مجموعة من التطعيمات الخاصة ( بالرشح والإنفلونزا)، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديه حالياً، وأضافت أن الأسير بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه الصحي الصعب.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ابراهيم نايف ابو مخ للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون قبل أن يلتحق بكوكبة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في أي لحظة نتيجة الإهمال الطبي والاستهتار بحياته من قبل إدارة السجون ورفض الاحتلال إطلاق سراحه مبكرا لسوء وضعه.

الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات

والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض السرطان بكل أنواعه والقلب والرئتين والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الفتاكة بالإنسان.