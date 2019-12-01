السيد مقتدى الصدر بيانه واضح أكد على سلمية المظاهرات

، نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعت بيان السيد مقتدى الصدر عقب الاطاحة في رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي من قبل جماهير شيعة العراق التي تركت المسبب الرئيسي لما وصل اليه حال العراق من قتل وتفخيخ وارهاب، البيئة الشيعية جاهلة غير مؤهلة ان تنتج عامل منظف (فراش ) واعي ويفهم، بيان السيد الصدر اكد على سلمية التظاهرات وطرد البعثيين لأن الامريكان يدعموهم، أكد بعدم إستهداف القوات الامنية، أكد على أبعاد المراجع ومكاتبهم من التظاهرات، عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. عدم الحرق والتخريب……الخ الكلام جدا واضح. تحدث في لغة مفهومة، لكن للظاهر هناك نسبة عالية من الجمهور الصدري لا يفهم كلمات قائده، هل بسبب الجهل أم أن هناك ايادي قذرة تنفذ مخططات للمحتل وللحضن العربي، للعلم غالبية منظمات المجتمع المدني واجهات للدعم الأمريكي والغربي الغير محدود وفي وعندي أدلة ملموسة بذلك عندي صديق وهو الاخ الأستاذ عدنان الشموسي ابو عبدالله وهو رئيس منظمة مجتمع مدني الرجل اطلعني عن حجم الدعم المالي لهذه المنظمات، والرجل خدم أهل الناصرية بحصوله على جهاز رنين قيمته مليون ونصف مليون دولار أهداه إلى مستشفى الناصرية وشر البلية ما يضحك مسؤولين عرضوا عليه بيع الجهاز بالمناصفة؟هههههه لكن الرجل رفض وأخذه بنفسه لمستشفى الناصرية، سيد مقتدى الصدر قاوم المحتل والكثير من الصدريين أيضا فهموا كلامه بشكل غير صحيح وقاموا في إستهداف الجنود والشرطة وللامانة انا بادرة عن طريق صديق تربطه علاقة صداقة مع سيد مقتدى الصدر واوصلت له أن هناك اغتيالات تستهدف جنود وشرطة في نفس الساعة الصدر اصدر بيان حرم وجرم كل من يستهدف القوات الامنية، السيد مقتدى الصدر بيانه واضح يريد إصلاح بالطرق السلمية لكن الكثير من المتظاهرين للظاهر لم يفهموا توصيات السيد مقتدى الصدر، مظاف لذلك ترمب رفض الانسحاب من سوريا وبقيت جيوشه حول حقل بترول العمر فما بالكم العراق يسبح على محيطات من البترول والغاز اكيد الامريكان واعني الراسماليون امثال ترمب من مصلحتهم دعم الصراعات لكي يأخذون ثرواتنا ويستغلون الاضطرابات والصراعات المذهبية والقومية والصراعات الشيعية الشيعية الدائرة بين ساسة حمير الشيعة السذج والاغبياء والحمقى، وكلاء مراجع شيعة العراق وبل حتى المراجع عندما يصدرون بيانات يعطون اشارات لجماهيرهم ههههه مثل ماكان رسول الله محمد بن عبدالله ص عندما يتحدث امام الصحابة، للظاهر هؤلاء عندما يتكلمون يعتبرون انفسهم نسخة من محمد ص، الفيلسوف علي بن ابي طالب ع قال حدثوا الناس حسب عقولهم، اذا كانت البيئة ماتفهم الا يفترض بمن يطلق تصريح من وكلاء الله سبحانه وتعالى في الارض يتكلمون في لغة مفهومة ويتقون الله بدماء جماهيرهم، من العار ان يتم محاصرة اللواء محمد القريشي في مركز شرطة الناصرية لان المتظاهرين السلميين يريدون حرقه بعد ان عجزت داعش من اسره وقتله، مع خالص التحية والتقدير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.