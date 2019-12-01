المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد

اعلنت عدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية حدادا على ارواح ضحايا التظاهرات التي يشهدها العراق منذ بداية تشرين الاول.

وذكر محافظ الديوانية، زهير الشعلان في بيان، اليوم (30 تشرين الثاني 2019) إن “يوم غد الاحد عطلة رسمية في محافظة الديوانية”، مشيرا الى “اعلان الحداد لثلاثة أيام ترحما على أرواح شهداء العراق”.

واعلنت السلطات المحلية في محافظات والنجف والمثنى وميسان ايضا، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة واعلان الحداد على “ارواح شهداء التظاهرات”، مستثنين منها الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظات من العطلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد وإعلان الحداد الرسمي على “أرواح شهداء التظاهرات لمدة ثلاثة أيام”.

واكد محافظ ديالى مثنى التميمي بدوره، اعلان الحداد العام في المحافظة ولمدة ثلاثة ايام وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية.