الى اهل الناصرية اللواء محمد القريشي صمد بوجه داعش لاتنسوا ذلك،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ذكر العراقيين وبالذات اهلنا من شيعة العراق أن اللواء محمد القريشي عندما سلم انفسنا الموصل لداعش لأسباب بعثية السيد ابو الوليد صمد في قلعة تلعفر ٢٤ يوما بلياليها وبقي معه عشرة مقاتلين ورفض الخنوع والاستسلام، هذا البطل سجل اسمه ضمن القلة القليلة التي صمدت أمام داعش وحطم اسطورتهم، سلم مدير شرطة الناصرية وحدث ما حدث لكن اللواء محمد القريشي لا يمكن نسيان تاريخه ونضاله يعني كل قائد يسلم منصب بمحافظاتنا يتم طرده ولربما قتله والمطالبة في اعدامه، اصلا إدخال الجيش إلى الناصرية بشكل خاص خطأ امرأة ايطالية برتبة جنرال كانت قائدة للجيش الإيطالي في الناصرية بعد أن أسقطت امريكا صدام ذكرت بمذكراتها كيف الصدريين يسقطون مبنى المحافظة والقائد الأمريكي يريد قصف المبنى وهذه السيدة ترفض وتذهب للتفاوض معهم واقنعتهم في الانسحاب وكانت تقول إلى الجنرال الأمريكي هؤلاء شباب واطفال مدنيون لا يمكن أن نقصفهم، مذكرات الجنرال السيدة الإيطالية موجود في الغوغل يمكن تصفحه، اقول إلى الجماهير الشيعية الغاضبة أنا لا الومكم فأنتم نتاج قرون من الاضطهاد والظلم وأضيف لكم بيئتكم عاجزة عن تنشئة جيل يعي مايخطط له قادة الرأسمالية والصهيونية بل البيئة الشيعية عاجزة عن إنجاب فراش منظف واعي يعي مايخطط له الشياطين الطامعين بالثروات التي يخطط لاخذها ترمب ورهطه محب العدالة والإنسانية ههههه للقشر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.