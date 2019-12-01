بعد 16 عاماً من الإهمال.. نصب “ذات الصواري” تحت صيانة متظاهري البصرة

أطلق متظاهرون في محافظة البصرة، اليوم الأحد، حملة واسعة لإعادة تأهيل وصيانة نصب معركة “ذات الصواري” الذي تعرض للإهمال طوال السنوات الماضية. وقال الناشط المدني، علي المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “نصب معركة ذات الصواري يعد من النصب البصرية الخالدة، وتعرض للإهمال بشكل مقصود، طوال السنوات الماضية”.

وتم انشاء نصب ذات الصواري عام 1972 من قبل نحاتين عراقيين، ليجسد معركة ذات الصواري، المعركة البحرية التي انتصر فيها العرب على الروم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

واشترك في تنفيذ النصب التذكاري، نخبة من الفنانين الشباب، الذين كانوا جنودا في السبعينيات، يؤدون خدمتهم الإلزامية في مركز التدريب المهني للبحرية، تحت امرة العقيد قاسم محمد علي، الذي أرسل في طلبهم، واقترح توظيف مهاراتهم الفنية في تشييده.