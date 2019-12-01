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بمناسبة يوم الخميس الدامي ومجزرة الناصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
من ينتظر وما بدلوا تبديلا )

أرتكبت عصابة السلطة المجرمة اليوم مجزرة بشعة راح ضحيتها ثلة من أعز
أبناء محافظتنا الناصرية البطلة ، في عملية غادرة جبانة أقدم
عليها جماعة موتورة حاقدة وجاهلة ، عديمة للضمير والشرف والمسؤولية
، بالقتل العمد وبأمر مباشر من رئيس حامية الناصرية المدعو – جميل
الشمري – ، وإننا في مقامنا هذا إذ نستنكر هذا العمل البربري
الجبان نحمل السلطة وأعوانها كافة التبعات والمسؤوليات ، فهذا العمل
الجبان الذي عبر عن عقلية إنهزامية فاسدة نزاعة للشر والجريمة ، لن
يمر من دون عقاب وإن هلاك الفاعلين والآمرين وممن سمع بذلك فرضي به
أمر لا مفر منه ولا بد ، وإنهم جميعاً سيحاسبون على ما أقترفوه من
فعل وخيانة وإنتهاك صارخ لحقوق المواطنين .

وإني وبأسمي ونيابة عن أبناء عشيرتي من بني ركاب ( آل بوحمزة ) ، نشاطر
أهالي المغدورين العزاء وندعوا لهم الأجر والثواب ، ونشد على أيديهم
ونبشرهم بإن النصر آت وهو قريب بعون الله ، وإن الدماء الزكية التي سالت
لن تذهب سدى ، بل إنها المحفز والدافع لمواصلة خط الثورة حتى النصر
التام ، إن دمائهم وأرواحهم نعتز بها ونرفع الرأس في كل المحافل
والميادين والساحات ، وستبقى محافظتنا الناصرية عصية على المجرمين ،
وستظل رمزا للتضحية والصمود وشعلة في البناء والتحرر من الجهل
والخرافة والدجل والقهر .

وإننا إذ نثمن كل الجهود التي تقوم بها عشائر الناصرية الغيورة ودورهم
الطليعي في الحماية والردع ، نُعلن موقفنا الثابت والمؤيد لهم في كل
خطوة يخطونها وفي كل عمل يتخذونه ويقومون به ، إن أبناء عشيرتنا جنود
أوفياء بواسل في هذا الطريق ، وفي حماية الشعب والوطن من كيد الكائدين
وتآمر المتآمرين ، وهم على أتم الإستعداد للقيام بما يلزم في هذا
المجال .

وإننا إذ نكرر مواساتنا لأهالي الضحايا والمجروحين ، نقف بكل عزم وقوة
مع أبنائنا الثوار وهم يواصلون شعلة التصدي من أجل بناء عراق جديد
خال من العنف والكراهية والظلم والطائفية ، معهم في كل الساحات
والميادين ، معهم حتى يتحقق النصر الناجز وإعادة العراق إلى المكان
الذي يستحقه في محيطه والعالم .

سدد الله على طريق الخير خطاكم ونصركم على عدوكم الشرير

( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )

الشيخ راغب بن الشيخ الحاج إبراهيم بن الشيخ فشاخ الفارس زعيم
قبائل بني ركاب آل بوحمزة

الناصرية – الرفاعي

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