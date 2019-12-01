بمناسبة يوم الخميس الدامي ومجزرة الناصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم

من ينتظر وما بدلوا تبديلا )

أرتكبت عصابة السلطة المجرمة اليوم مجزرة بشعة راح ضحيتها ثلة من أعز

أبناء محافظتنا الناصرية البطلة ، في عملية غادرة جبانة أقدم

عليها جماعة موتورة حاقدة وجاهلة ، عديمة للضمير والشرف والمسؤولية

، بالقتل العمد وبأمر مباشر من رئيس حامية الناصرية المدعو – جميل

الشمري – ، وإننا في مقامنا هذا إذ نستنكر هذا العمل البربري

الجبان نحمل السلطة وأعوانها كافة التبعات والمسؤوليات ، فهذا العمل

الجبان الذي عبر عن عقلية إنهزامية فاسدة نزاعة للشر والجريمة ، لن

يمر من دون عقاب وإن هلاك الفاعلين والآمرين وممن سمع بذلك فرضي به

أمر لا مفر منه ولا بد ، وإنهم جميعاً سيحاسبون على ما أقترفوه من

فعل وخيانة وإنتهاك صارخ لحقوق المواطنين .

وإني وبأسمي ونيابة عن أبناء عشيرتي من بني ركاب ( آل بوحمزة ) ، نشاطر

أهالي المغدورين العزاء وندعوا لهم الأجر والثواب ، ونشد على أيديهم

ونبشرهم بإن النصر آت وهو قريب بعون الله ، وإن الدماء الزكية التي سالت

لن تذهب سدى ، بل إنها المحفز والدافع لمواصلة خط الثورة حتى النصر

التام ، إن دمائهم وأرواحهم نعتز بها ونرفع الرأس في كل المحافل

والميادين والساحات ، وستبقى محافظتنا الناصرية عصية على المجرمين ،

وستظل رمزا للتضحية والصمود وشعلة في البناء والتحرر من الجهل

والخرافة والدجل والقهر .

وإننا إذ نثمن كل الجهود التي تقوم بها عشائر الناصرية الغيورة ودورهم

الطليعي في الحماية والردع ، نُعلن موقفنا الثابت والمؤيد لهم في كل

خطوة يخطونها وفي كل عمل يتخذونه ويقومون به ، إن أبناء عشيرتنا جنود

أوفياء بواسل في هذا الطريق ، وفي حماية الشعب والوطن من كيد الكائدين

وتآمر المتآمرين ، وهم على أتم الإستعداد للقيام بما يلزم في هذا

المجال .

وإننا إذ نكرر مواساتنا لأهالي الضحايا والمجروحين ، نقف بكل عزم وقوة

مع أبنائنا الثوار وهم يواصلون شعلة التصدي من أجل بناء عراق جديد

خال من العنف والكراهية والظلم والطائفية ، معهم في كل الساحات

والميادين ، معهم حتى يتحقق النصر الناجز وإعادة العراق إلى المكان

الذي يستحقه في محيطه والعالم .

سدد الله على طريق الخير خطاكم ونصركم على عدوكم الشرير

( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )

الشيخ راغب بن الشيخ الحاج إبراهيم بن الشيخ فشاخ الفارس زعيم

قبائل بني ركاب آل بوحمزة

الناصرية – الرفاعي