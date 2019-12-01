بيان عاجل جداً جداً … من قبائل طَي والعشائر العربية الأصيلة **

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم عموم قبائل طي والقبائل والعشائر العربيه الاصيله ، نطلب إنسحاب جميع الاطفال من ساحة التحرير فوراً ، وتكثيف المفارز الطبيه وعجلات الاسعاف وتجهير المستشفيات لاستقبال الجرحئ ، حيث بعد ساعات معددوده سيتم إقتحام المنطقة الخضراء من قبل أبنا الشعب العراقي بكل ما يمتلكون من قوه وبكل الوسائل المتاحه لهذه القبائل ، وعلئ كافة شباب العاصمه بغداد تجهيز أنفسكم لهذا الاقتحام ، وسيكون الاقتحام من جميع الاتجهات ومهما تكن التضحيات ؟

لذا عليكم التجمع من الان حتى يكتمل تجمع كل القبائل والعشائرالمقتحمه حولها ، أخذين بثار كل الشهداء من القتلة والفاسدين الموجودين داخل المنطقة الخضراء ؟

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وسننسف الارض تحت أقدام كل الخونة والقتلة والعملاء والفاسدين ؟

نرجو تعميم بياننا هذا بقوه ليصل إلى جميع أبناء عشائرنا في عموم محافظات العراق ، لينالو شرف المساهمة بتحرير العراق من رجس الخونة والعملاء ، وعلى الابطال من رِجَال محافظة بغداد والعاصمة ألأبية خاصة ، أخذ الاماكن العاليه المؤيدة للطرقات المهمة وللمنطقة الخضراء لحماية أبناء ثورتهم المباركة من غدر الغادرين من الان ، وهذا الطلب لأن أهل بغداد أدرى بها وبطرقها ؟

أخوكم الشيخ

عبد الناصر الطرفي الطائي

أمين الرايه الحربيه الجهاديه

الرئيس العام لعموم قبائل طي والقبائل بني طريف المحاربه