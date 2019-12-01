تنظيم الدولة الإسلامية يقول أحد مقاتليه نفذ هجوم جسر لندن

نقلت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عن التنظيم قوله إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه. ولم يقدم التنظيم أي دليل.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية إن الهجوم نفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.

وقتلت الشرطة البريطانية رجلا بالرصاص يوم الجمعة كان يرتدي حزاما ناسفا زائفا وذلك بعدما قتل شخصين بسكين وأصاب ثلاثة آخرين في لندن قبل أن يطرحه بعض المارة أرضا في حادث وصفته السلطات بأنه عمل “إرهابي”.

إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن