حكومة كردستان تعلن استعدادها لاستقبال جرحى تظاهرات العراق في مستشفيات الاقليم

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (1 كانون الأول، 2019) استعدادها لاستقبال جرحى التظاهرات، في وسط وجنوب العراق، بمستشفيات الإقليم لعلاجهم.