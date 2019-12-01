رسمياً.. استبعاد الحكام العراقيين من خليجي 24

وضمن المنتخب الوطني العراقي مكانه في نصف نهائي البطولة بعدما حصد 6 نقاط في مباراتين.

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي، طارق أحمد في تصريح نشره موقع “استاد الدوحة” إن “اللجنة ستستبعد الحكام الذين تتأهل منتخبات بلادهم إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية من خليجي 24″، مبيناً أن “الطواقم المتوافرة ستكون كافية خصوصاً بعد وصول الطاقم الياباني الذي كان قد خضع للاختبارات البدنية والفنية في ورشة العمل الأخيرة التي اقيمت في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

ولفت إلى أن “هناك حكماً من فرنسا وآخر من البرتغال كانا قد وصلا من أجل المشاركة في تحكيم تقنية الفيديو المساعد VAR بيد انه أصبح بالإمكان الاستعانة بهما كحكمي ساحة بعدما تجاوزا الاختبارات التي خضعا لها من اللجنة هنا في الدوحة، هذا بالإضافة إلى وجود طاقمين من بلجيكا وسويسرا”.

وأبدى أحمد رضاه عن “أداء الحكام في البطولة حتى الآن”، مشيراً إلى أن “تحليل المباريات خلال الجولة الأولى أظهر عدم وجود أية أخطاء تذكر، في انتظار أن يتم اليوم تقييم مباريات الجولة الثانية التي عرفت بعض الحالات وتدخلات تقنية الفيديو المساعدVAR “.

وحول عدم اللجوء إلى “VAR” في عديد الحالات، قال أحمد: “مسألة تدخل الفار تتم من خلال التنسيق بين حكام التقنية وحكم الساحة”، لافتاً إلى أن “حكام التقنية عادة ما يتأكدون من الحكم في حال كانت صحيحة أم لا، وبالتالي ليس هناك من داع للعودة الى التقنية مع كل حالة”.

وحول احتمال إقامة نصف النهائي بطواقم أجنبية، قال أحمد: “هذا الأمر سيكون بعد معرفة الفرق التي ستصل إلى نصف النهائي، وهذا الكلام سابق لأوانه، ويمكن أن يكون بعد الوصول إلى نصف النهائي لكل حادث حديث، وتمت مناقشة الموضوع”.