شيعة العراق تتعرض لهجمة وحشية لا تذر ولا تبقي

لا شك ان شيعة العراق تتعرض لهجمة وحشية لا تبقي ولا تذر من اخطر الهجمات الوحشية التي تعرضت لها في التاريخ منذ هجمة الفئة الباغية بقيادة ال سفيان وحتى الهجمة الظلامية الوهابية والصدامية بقيادة ال سعود وصدام

من الطبيعي ان التغيير التحرير الذي حدث 9-4 -2003 منح الشيعة الحرية الكاملة في العراق وجعلهم بشر ومواطنين عراقيين كغيرهم ورفع عنهم الذل والقهر وجعلهم سادة في وطنهم وشعر المواطن الشيعي انه انسان انه عراقي فكان ذلك محرم عليه مثل هذا الشعور والويل له اذا فكر مجرد تفكير في ذلك رغم أنهم من اكثر المضحين للدفاع عن العراق والعراقيين وكانت دمائهم تهدر وأرواحهم تزهق في اي حالة يتعرض لها العراق والعراقيين لأي خطر لأي ضرر في اي منطقة من مناطق العراق واي مواطن عراقي مهما كان نوعه ولونه وقوميته ودينه وطائفته ووجهة نظره ومع

ذلك يردون عليهم انكم لستم عراقيين لا نثق بكم أنتم مواطنون من الدرجة الرابعة العاشرة حسب مزاج الحاكم وزمرته الفاسدة المنحرفة مثلا كان الطاغية صدام يفضل المصري الاردني اللص الفاسد المنحرف على المواطن العراقي الشيعي حتى انه قسم المحفظات العراقية الى محافظات بيضاء ومحافظات سوداء ويقصد بالمحافظات السوداء المحافظات الشيعية لانها طلبت منه ان يعتبرها عراقية ويعاملهم معاملة اي عراقي اي مصري اردني بل اتهمهم بعدم الغيرة وكانوا يزنون بمحارمهم و أطلق عليهم عبارة الغوغاء وان جده لا ادري اي جد المعروف انه لا يعرف من هو أباه كيف عرف جده قبل 1400 عام أتى بهم مع الجاموس من جزر الواق واق أسرى حرب و أسكنهم جنوب العراق

لم يشعر اي شيعي عراقي في كل مراحل التاريخ منذ احتلال الفئة الباغية ال سفيان بني امية واحتلال بني العباس واحتلال بني عثمان وحتى ايام الملكية وعصر الطاغية المقبور صدام وزمرته الفاسدة انه عراقي الا في يوم الحرية والتحرير

يوم 9-4-2003 يوما مقدسا يوم عاد العراق الى أهله العراقيين الأحرار

نعم شعر انه عراقي بعض الشي في ايام ثورة 14 تموز عام 1958 لكن هذا الشعور اغضب أعداء العراق ال سعود وكلاب دينهم الوهابي وما أطلقوا على أنفسهم القومجية العربية وشكلوا تحالفا الغريب تحالفت قومجية الصحراء مع قومجية الجبل رغم العداء الظاهر في ما بينهما وتمكنوا من القضاء على الثورة وأهلها وفتحوا على العراقيين الاحرار وخاصة الشيعة باب جهنم ورفعوا شعار لا شيعة بعد اليوم ووعد الطاغية صدام ال سعود بانه سيطبق هذا الشعار عمليا وانه سيحقق وصية المنافق الفاسد معاوية التي قال فيها لا يستقر لكم أمر العراق الا اذا ذبحتم تسعة من كل عشرة من العراقيين وما تبقى من العراقيين اجعلوهم عبيدا وخدم لكم

وعمل كل الطغاة والمجرمين كل أعداء الحياة والانسان من اجل تطبيقها عمليا لانهم يرون في الشيعة والتشيع مصدر خطرا على وجودهم لهذا

يسعون بكل ما يملكون من قدرة وطاقة على تطبيق وصية هذا الفاسد المنافق معاوية بل هناك من يحاول ذبح عشرة من كل عشرة من العراقيين وهذا ما سعى اليه ال سعود وكلابهم فرفعوا شعارهم لا شيعة بعد اليوم وانطلقوا في غزوهم لذبح الشيعة وتهديم مراقد ائمة ال الرسول وذبح كل من يذكر أسمائهم حتى أنهم دفعوا صدام الى تطبيق هذا الشعار عمليا حيث أغروه بالمال والاستمرار بالحكم وسموه بطل العرب وحامي البوابة الشرقية مقابل أعلان الحرب على شيعة العراق حيث قدموا له أكثر من 75 مليار دولار أضافة الى دفع كلفة الحرب مهما بلغت واعتبروا ذلك الوسيلة الوحيدة للقضاء على الشيعة اي خلق حرب شيعية شيعية

لهذا وجدوا في اعلان الحرب على ايرن يعني خلق حرب شيعية شيعية فلا يهمنا من يذبح سواء كان شيعي في ايران او شيعي في العراق

لكن صدام عجز عن تحقيق أهداف ومرامي ال سعود فطالبته بالاموال التي دفعته له وقالت لولا

الأموال التي دفعتها لك لقبروك الشيعة حيا لكن يمكننا التنازل عن هذه الأموال التي بذمتك اذا قمت بغزو الكويت قيل ان صدام تردد بعض الشيء فرد ال سعود لا تهتم في الأمر نحن وأمريكا واسرائل متفقون ونحن ننقل اليك موافقتهم

وصدقهم هذا المجنون وتحرك لغزو الكويت ودمر العراق وذبح العراقيين وكان الشيعة الأكثر ذبحا ومدنهم الأكثر تدميرا والأكثر تضررا من جراء الحصار الذي فرض على العراقيين فلا علاج ولا معالجة ولا تعليم ولا مدرسة ولا عمل ولا سفر ولا طعام ولا سكن في حين نرى صدام و أفراد عائلته يبنون القصور ويرسلون الاموال الى خارج العراق ويشترون الهدايا الثمينة ويعيشون الحياة المرفهة المنعمة التي لم يعشها اي سارق فاسد في التاريخ في اي مكان فمات أكثر من ثلاثة ملايين شيعي نتبجة للحصار المفروض على بغداد ومناطق الوسط والجنوب من قبل صدام وزمرته وال سعود والويل لمن يشكوا الجوع او الألم مصيره الدفن حيا في مقابره الجماعية التي احتوت أكثر من مليوني

عراقي لا ذنب لهم سوى أنهم صرخوا من الجوع من الالم

وجاء يوم الخلاص يوم التحرير يوم 9 -4 – 2003 وتنفس الشيعة الصعداء وتحرر العراق والعراقيين وشعر الشيعة أنهم عراقيون وان لهم وطن اسمه العراق

لا شك ان هذا الشعور اغضب ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية وكل أعراب الصحراء أعداء الحياة والانسان فجمعوا شملهم وأعلنوا الحرب على شيعة العراق بشكل علني وسافر وتحدي و أصدرت الفتاوى بتكفير اي شيعي ولا تقبل له توبة وجمعوا كلابهم من كل فج فاسد وأرسلوهم الى العراق لذبح العراقيين وتدمير العراق واسر واغتصاب العراقيات

فهذا احد ثيران العشائر يهدد الشيعة ويتوعدهم بالذبح ويقول اذا صدام رحمكم بعض الشيء فنحن لم ولن نرحمكم ويقول مأجور آخر سنسحق كل شيعي في ايران والعراق حتى لو اعتنقتم الدين الوهابي جئناكم بالذبح

ليت غمان الشيعة يدركوا ذلك ويتخلوا عن الاهتمام بمصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية والتوجه لحماية الشيعة من الهجمة الوهابية والصدامية التي تقودها العوائل المحتلة للجزيرة والخليج ال سعود وال نهيان وكلابهم ليتكم تعون المرحلة وتتحركون وفق متطلباتها ليت ذلك

مهدي المولى