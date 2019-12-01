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صفحة الصدر تعليقا على ترشيح العامري للمالكي لرئاسة الحكومة: “مو بكيفهم”

علقت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ترشيح تحالف الفتح، لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة من جديد.

وقالت صفحة “صالح محمد العراقي” في منشور على “فيسبوك” مساء امس السبت، 30 تشرين الثاني 2019، “نشر احد الأخوة : هادي العامري يرشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المؤقتة.. وتعليق صالح العراقي: مو بكيفهم”.

وكانت الصفحة المقربة من الصدر، قد دعت في منشور سابق، جميع الأحزاب إلى إغلاق مقراتهم في محافظة النجف إذا التزم المتظاهرون بالسلمية، حيث ذكرت في منشور على “فيسبوك” مساء امس أنه “اذا التزم الثوار بسلميتهم في النجف فعلى كل الاحزاب غلق مقراتهم فيها فورا”.

يذكر ان الصفحة وجهت أمس، رسالة إلى متظاهري محافظة النجف، دعتهم فيها إلى الابتعاد عن القبور والمراقد، والمرابطة في ساحات الاحتجاجات الرسمية، فيما توعدت بأن “يكون قصاص القتلة والقناصين والمجرمين الذين يقتلون المتظاهرين عسيرا”.

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