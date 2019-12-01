عاجل / السفير الامريكي السابق … لدينا حكومة جاهزة لإنقاذ وحكم العراق ج **

أكد السفير الامريكي السابق في العراق “دوغلاس سيليمان” أن حكومة بلاده لن تترك الشعب العرافي يواجه مستقبلاً مجهولاً بمفرده ، وتسعى حكومة وميليشيات عميلة لايران لنهبه وتدميره ؟

جاء هذا الكلام خلال إستضافته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أثناء مناقشة المجلس لأوضاع العراق وقال ..؟

إن العراقيين يستحقون المساعدة وتحريرهم مرة أخرى من الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمتهم بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين .

واضاف السفير الامريكي إن الاعلان عن وجود طبقة سياسية جديدة جاهزة لاستلام الحكم في العراق ستكون رسالة دعم كبيرة للعراقيين جميعاً بوجه النفوذ الايراني المتزايد .

وما حرق القنصلية الايرانية في النجف ومكاتب الأحزاب الدينية العملية بايدي متظاهرين شيعة لدليل على قوة ألارادة بالتحرر من الهيمنة الايرانية التي لايمكن تجاهلها .

وشدد “سيليمان” على أن حكومة الولايات المتحدة يجب ان تكون منفتحة على الجهد الدولي لزيادة الضغط على إيران.

ورأى أن المستفيد الرئيسي من الفوضى التي عمت العراق وسقوط صدام كانت إيران ، التي كانت محرومة من قوس النفوذ الشيعي الذي يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان .

ونقل السفير السابق الى لجنة الكونغرس تأكيده أن إيران تستخدم قوات بالوكالة في كل من أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا واليمن، لمهاجمة الولايات المتحدة وشركائها، ولديها ترسانة من الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تستهدف القواعد والقوات الامريكية في العراق والمنطقة ، لذا يجب التصدي لها وهى تلعق جراح ثورات الداخل وهزائم الخارج ؟

نقل بتصرف عن أكثر من صحيفة أمريكية

سرسبيندار السندي .