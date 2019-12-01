مطالباً ميليشيات الحشد باقتلاع جذورهم ..مستشار خامنئي: حارقي قنصليتنا بالنجف «أوباش مأجورين»

دعا حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، اليوم السبت، ميليشيات الحشد الشعبي باقتلاع جذور حارقي القنصلية الإيرانية في النجف، واصفاً إياهم بـ «الأوباش المأجورين».

وكان محتجون غاضبون قد أحرقوا القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الأربعاء، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالنفوذ الإيراني في بلادهم، ما أسفر عن فرض السلطات حظر تجول في المدينة، وإغلاق جميع مداخل ومخارج النجف.

واعتبر شريعتمداري، حسب وسائل إعلام بلاده، أن إضرام النار بالقنصلية الإيرانية يهدف إلى إضعاف ما سمَّاه محور المقاومة.

كما وصف المتظاهرين العراقيين – الذين نزلوا معبرين عن غضبهم من التدخلات الإيرانية، في مدينة النجف، الأربعاء، وأقدموا على اقتحام القنصلية – بالـ «أوباش المأجورين»، وطالب ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران بـ «اقتلاع جذورهم».

وجاء إحراق القنصلية الإيرانية بعد أقل من شهر على إحراق محتجين السور الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفع العلم العراقي فوق مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية، رفضاً للوجود الإيراني في العراق.