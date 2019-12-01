منظمة العمل الصالح توزع المواد الغذائية على الايتام والمتعففين في بغداد

اقامت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي صباح اليوم السبت المصادف ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ تجمعا لعوائل الأيتام والمتعففين بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد وسط حضور مميز.

وقام السيد علي جاسم لازم مدير منظمة العمل الصالح على هامش التجمع بتوزيع السلة الغذائية على الحضور.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٣٠ / ١١ / ٢٠١٩