هيئة الحشد تصدر بيانا بشأن حقيقة اشتراك قواتها في التصدي لاعمال العنف

نفت هيئة الحشد الشعبي، السبت، اشتراك قواتها في العمليات الأمنية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن، بعد تأكيد مسؤولين حكوميين على اشتراك “سرايا عاشوراء” في التصدي للمتظاهرين في محافظة النجف.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (30 تشرين الثاني 2019) “نؤكد انه لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن”.

واضاف ان “ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن ان الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الاخيرة بسبب تصدي (سرايا عاشوراء) امر عار عن الصحة وما هو الا تهرب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك”.

ودعت الهيئة “المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم وتجنب زج المؤسسات الامنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الاعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة”.