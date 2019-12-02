استقالة عبدالمهدي رضوخا للضغط الجماهيري

لاشك بان استقالة عبدالمهدي هي بداية النصر وستكون المرحلة التالية صعبة يجب أخذ ألحذر فيها من المتربصين راكبي الموجة الذين يملكون المال السياسي والخبث والمكر والمتشبثين بمراكزهم وامتيازاتهم , هؤلاء سيدافعون بكل شراسة عن أموال السحت التي حصلوا عليها وعن النفوذ الذي حصلوا عليه والذين يعرفون بان هناك قوانين من اين لك هذا في انتظارهم . لقد وصل المنتفضين الى نتائج جيدة لحد ألأن نتيجة اصرارهم وصبرهم وتضحيتهم وحبهم للوطن والذين استطاعوا تبديل قوانين المحاصصة الاثنية والطائفية باصطلاح جميل وحد ابناء العراق هو كلمة الوطن فلا فرق بين عربي شيعي وسني وكوردي وصابئي وشبكي وايزيدي ومسيحي وتركماني , لقد حقق ابناء ثورة تشرين الكثير من الاهداف الجميلة الاجتماعية والاخلاقية وحتى تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والتوظيف وتوزيع الاراضي والبيوت السكنية وحتى الكهرباء والماء الصالح للشرب كل هذه النتائج كانت بفضل الانتفاضة التشرينية التي هي طفرة الى الامام ولكنها بالنبة للاهداف النبيلة تعتبر ترقيعية ثورة تشرين ستبقى للتاريخ تعلم في المدارس عن حرب الكرامة والحرية وسيادة الوطن والأباء والتحدي وألأيثار والتضحية في سبيل الوطن وعدم الانحناء امام التحديات مهما كانت صعبة . لقد خرجت الرؤوس الفاسدة من جحورها تحاول التشبث بالمركز الاول في تقديم الحلول للفترة القادمة في محاولة بائسة فقد قررت ارادة الشباب عدم فسح المجال لاي نائب او وزير او سياسي سابق للمشاركة في الحكومة الجديدة وحتى حكومة تصريف الاعمال التي يحاول عبدالمهدي ان يجيرها لجماعته من الفاسدين او ربما يعتقد بان البرلمان سيرفض الاستقالة فهذا هو عشم الشيطان في الجنة ولا رجعة للفاسدين والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ,فكلنا نعرف بان 80% من الشعب العراقي قد قامت بمقاطعة الانتخابات والمجلس المذكور جاء بالتزوير وشراء الاصوات وقصة ابو مازن والحلبوسي معروفة ومن لا يعرف القصة يسال د ماجدة التميمي عندما صاحت لقد بيع الوطن

طارق عيسى طه