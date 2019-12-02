الثورة زئير متواصل وقبضة لا تمل … نص فكري

سقط البيدق

لكن مازال هنالك الكثير من البيادق

سقوطها قرار قطعي سقوطها مطلق لا نسبي سقوطها هو الجزء من الحرية لا الكل لارواح الحرية

…

ربما لم يشاركوا في القتل والقمع

لكنهم كانوا هناك

شاهدوا الدماء تسيل فوق جبين تشرين

لا اثر للبراءة في سجلكم

..

اين اصحاب الكرم

اين ناطحات الصحراء

سقط جريحا

وسقط شهيدا

وتلك الرايات ترفرف في اقاصي التاريخ

…

الستم بذور المبادىء

الايام الخوالي تقول انكم حاربتم ببسالة

سطرتم اروع الملاحم الحمراء

لقنتم الفاشيست دروسا تتناقلها الاضواء والمدن والشوارع العتيقة

ايها الرفاق

عليكم تذكر القضية والعمل وفق قواعد النهج والدفاع عن الارث بالتقاليد القديمة

..

حول تسمية تشرينية تليق بهم

لمعقل السمر الاشداء

لمن ساروا

نحو الحرب وهم مرفوعي الهامة

نحو حرق الحجارة والرصاص

…

الفن التشريني

بدون حروف خجولة وكلمات مسترخية

الاصل في الالوان

انها تتمدد امام العنف لتفك الصدأ عن جدران التحرير

..

لا معنى لنصف ثورة فهي تمكث مع العدم

الثورة زئير متواصل وقبضة لا تمل

…

السلمية نتاج منظومة متفتحة

العكس

يتطلب تحطيم العلاقة الوهمية

الكدمات علامات الفراغ العمل المكتمل يحتاج لانياب محشوة

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب